ضبط موظف ببنك استولى على 3 ملايين من أموال العملاء فى أسيوط

وتلقى فرع الإدارة بشمال الصعيد من (رئيس قسم النساء والتوليد بإحدى المستشفيات بأسيوط وشقيقيه وزوجته - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط ) بقيام ( مدير خزينة بأحد البنوك فرع أسيوط ) بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية لإيداعها فى حساباتهم بالبنك جهة عمله.

وأكدت تحريات فرع الإدارة صحة البلاغ وأسفرت عن قيام ( مدير خزينة بأحد البنوك فرع أسيوط - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط ) باستغلال موقعه الوظيفى وعلاقة القرابة والمصاهرة بينه وبين الشاكيين والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها (ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنيه ) بزعم إيداعها فى حساباتهم وعمل شهادات ادخارية بأسمائهم إلا أنه قام بالاستيلاء عليها لنفسه وتسليمهم أوراق تفيد أرصدتهم المتواجدة بالبنك وبيان الشهادات بأسمائهم وكشوف حساب ( على غير الحقيقة - وممهورة بأكلاشيه ختم البنك عهدته ) وكذا حصوله على توقيعات العملاء على العديد من الأوراق خالية البيانات للحصول على قروض بأسمائهم والتعامل على حسابهم بدون علمهم، وتأكد ذلك بسؤال مدير الشئون القانونية بالبنك الذى أفاد بعدم تطابق الأرصدة المتواجدة بحسابات الشاكيين لما هو مسلم إليهم من أوراق بمعرفة المشكو فى حقه .

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت منزل المتهم وتم ضبطه وعثر بحوزته على أكلاشيه خاص بالبنك، و( 50 ) دفتر إيصال إيداع وسحب نقدية منسوب صدوره للبنك ( خالية البيانات )، و( 52 ) كشف حساب بنكى بأسماء مختلفة منسوب لذات البنك، و( 5 ) كارت نموذج توقيع منسوب صدوره لذات البنك ( خالى البيانات )، و2 إيصال سحب باسم أحد الأشخاص بمبلغ ( 24 ألف جنيه - مزور )، و( 3 ) فيزا كارت أحدهم بأسماء أشخاص مختلفة من بينهم اسم المتهم، ودفتر شيكات باسم أحد الأشخاص منسوب صدوره لذات البنك ويوجد به ( 8 ) شيكات ممهورة بتوقيع العميل.

وتحفظت أجهزة الأمن على ( 19 ) إيصال إيداع منسوب لذات البنك بمبالغ ماليه متفاوتة فى حساب المتهم، وإيصال إيداع لذات البنك باسم أحد المبلغين بمبلغ ( 96 ألف جنيه)، وكشف حساب منسوب صدوره لذات البنك باسم إحدى الجمعيات بأسيوط، والعديد من الصور الضوئية من بطاقات تحقيق الشخصية مرفق بها طلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية للعديد من الأشخاص، ومسدس صوت ساقية به( 4 ) طلقات من ذات العيار، وصاعق كهربائى، و2400 جنيه.