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صور.. وزير النقل ومحافظ بنى سويف يتفقدان سير العمل بمشروع كوبرى مزلقان المديرية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:18 م
صور.. وزير النقل ومحافظ بنى سويف يتفقدان سير العمل بمشروع كوبرى مزلقان المديرية كامل الوزير وزير النقل
بنى سويف أيمن لطفى

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تابع المهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير الأعمال الجارى تنفيذها فى مشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان ميدان المديرية بمدينة بنى سويف لتوفير السيولة المرورية بالمنطقة وتأمين المرور ( حركة السير والمشاة )بالمنطقة ،والذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى ،بتكلفة 90 مليون جنيه "بدون تكلفة نقل المرافق" ويبلغ طوله 750 مترا وبعرض من 8 إلى 9 أمتار "اتجاه واحد" مكون من حارتين.

كامل الوزير وزير النقل (1)

واستمع وزير النقل ومحافظ بنى سويف من المهندسين القائمين على تنفيذ المشروع لعرض موجز عن الأعمال التى تم تنفيذها فى مشروع الكوبري، حيث تم استلام الموقع فى 1 ديسمبر الجاري، ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى 30 يونية 2020 ، حيث تم الانتهاء من أعمال جسات التربة ،وتم البدء فى تنفيذ أعمال دق الخوازيق، إذ تم عمل 15 خازوق ، كما تم نقل خطوط التليفونات التى تعوق مسار الكوبري.

كامل الوزير وزير النقل (2)

وأوضح محمد هانى أن المحافظة تقوم بالتزامن مع تنفيذ الأعمال بتذليل كافة المعوقات للإسراع فى تنفيذ المشروع الحيوى الذى يمثل أهمية كبيرة لحل مشكلة التكدس المرورى بالمنطقة الحيوية، مشيرا إلى التنسيق المستمر والمتواصل مع شبكات المرافق لرفع ونقل المرافق التى تعترض مسار الكوبري، حيث جارى التواصل والتنسيق المستمر مع شركة المياه لنقل خط الانحدار وكذا وشركة الكهرباء لنقل كابلات الكهرباء التى تتعارض مع مسار الكوبرى الذى يبدأ من أمام عمر أفندى بجوار شبكة الكهرباء ماراً بالطريق المؤدى لمزلقان السكة الحديد ثم يعلو شريط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية فى اتجاه مواز لشارع بورسعيد وينتهى أمام البنك الزراعى المصرى.

كامل الوزير وزير النقل (3)

وأشار محافظ بنى سويف إلى أنه لضمان المتابعة اللحظية للموقف التنفيذى للمشروع تم انشاء جروب على الواتس آب ، حيث يضم الجروب نائب المحافظ،والسكرتير العام،وكافة الممثلين من القطاعات المعنية بالمشروع، ليتم توضيح نسب الإنجاز اليومية والمعوقات والإجراءات المنفذة لحلها من خلال تقرير فنى يتم تحديثه أولا بأول ليتم تلافى أية سلبيات قبل تفاقمها ، والالتزام بخط الزمنى المتفق عليه.

كامل الوزير وزير النقل (4)
 

 


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كوبرى مزلقان المديريه

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