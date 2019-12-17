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صور.. وزير النقل: معدات حديثة لورش أبو راضى ببنى سويف وتطوير البنية التحتية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:24 م
صور.. وزير النقل: معدات حديثة لورش أبو راضى ببنى سويف وتطوير البنية التحتية المهندس كامل الوزير وزير النقل
بنى سويف أيمن لطفى

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تجول المهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، داخل ورش كوم أبو راضى غرب مركز الواسطى بالمحافظة، والمتخصصة فى إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع العربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والعربات المميزة والمطورة.

وتابع الوزير أعمال التطوير الشامل للبنية التحتية بالورشة "أنظمة الحريق والمياه والصرف" والتى تنفذها النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل، مؤكدا أن قطار تطوير الورش انطلق بقوة، مشيرا إلى أنه بالتوازى مع تطوير البنية التحتية للورش سيتم إمدادها بأفضل الأجهزة والمعدات الحديثة وقطع الغيار الأصلية مع وجود خبراء أجانب من الشركات المصنعة فى بعض الورش لنقل الخبرات للعمالة المصرية والاشراف على اعمال اعادة التأهيل والصيانة مثل ورشة التبين المتخصصة فى اصلاح جرارات GE.

وتابع الوزير والمحافظ ورئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية أعمال التطوير الشامل لعدد 90 عربة إسبانى درجة أولى وثانية مكيفة، وكذلك أعمال عمرات بواجى العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات المميزة وتفقدوا أقسام الورش المختلفة.

ووجه الوزير بأن يتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات بما يضمن عدم خروج أى عربة من الورش، قبل أن تتم المراجعة الكاملة لضمان جودة الانتاج، ومراجعه مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أى ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش.

وبدأ الوزير جولته اليوم لمتابعة عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى صعيد مصر بدأها بمتابعة اعمال تطوير المرحلة الاولى من طريق «القاهرة – أسوان » الصحراوى الغربى وهى المسافة من القاهرة الى المنيا بطول 230 كم حيث يدخل الطريق ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق وكذلك اعمال تنفيذ كوبرى تقاطع طريق الفيوم مع طريق اسيوط الصحراوى الغربى والذى وصلت نسبة تنفيذه 92%.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الكوبرى والاهتمام بالعلامات واللوحات الإرشادية بعدها توجه لتفقد اعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم للطريق وقطاعات المشروع المختلفة، والتقى بالعاملين والمهندسين وأكد على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ كافة الأعمال.

وأكد المهندس كامل الوزير أن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه 3 بعرض رصف 12 مترا وإنشاء طريق للشاحانات اسفلتى لاتجاه اسيوط بعرض رصف11 متر وخرسانى لإتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر، مشددا على ان يتم استكمال الرصف الخرسانى من المنيا الى اسوان ليصبح هناك طريق للشاحنات خرسانى بالاتجاه من اسوان إلى القاهرة لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، موضحا أن الأنفاق المخصصة للتقاطاعات مع الوصلات العرضية التى تصل للطريق الزراعى وتستخدم ايضا للدوران للخلف تضم 4 حارات (2 حارة بكل اتجاه)، لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث لافتا الى أن المشروع يشمل انشاء عدد 21 عمل صناعى (5 كبارى +16نفق ) .

وأشار وزير النقل إلى أن الطريق سيكون حرا مثل طرق «القاهرة – الإسكندرية»، و«القاهرة – السويس»، و«شبرا – بنها» الجديد، والدائرى الإقليمي، ويسهم فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد ووجه بحرى مضيفا ان هذا الطريق سيكون جزءا من محور القاهرة /كيب تاون.

 

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وزير النقل

بنى سويف

ورش قطارات ببنى سويف

ورش أبوراضى ببنى سويف

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