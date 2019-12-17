صور.. وزير القوى العاملة من الإسماعيلية: نحلم بمليون مشروع صغير

الإسماعيلية – السيد فلاح - محمود راغب

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إننا نحلم بأن يكون لدينا مليون مشروع صغير لشبابنا، بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأضاف وزير القوى العاملة في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، علي هامش زيارته لجامعة قناة السويس، أننا لدينا مهمة أساسية في الوزارة وهى دعم العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل للشباب، مطالبًا الشباب والأجيال الجديدة بالبحث عن فرص عمل وخلق فرص لأنفسهم، والبحث عن مشروعات جديدة وأفكار خاصة بهم، علي أن يحصلوا علي دعم من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى يوفر فرص التمويل اللازم المشروعات.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد استقبل صباح اليوم، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام المحافظة بالشيخ زايد، ثم انتقل لمقر جامعة قناة السويس، للقيام بزيارة ميدانية بالجامعة لحضور ملتقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وورش عمل المشروعات لطلاب التعليم الأساسى والفنى وطلاب الجامعة والمشروعات المقدمة من المواطنين.

وبدأ ملتقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس، بعرض فيلم تسجيلى عن جامعة قناة السويس، بحضور اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد زكى، نائب رئيس جامعة قناة السويس.















































































