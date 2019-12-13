صور.. محافظة مطروح تنظم حفل الزفاف الجماعى السنوى لـ 34 عريس وعروس

مطروح – حسن مشالي

نظمت محافظة مطروح، مساء الخميس، حفل الزفاف الجماعى السنوي، لـ 34 عريسا وعروس، فى أجواء من الفرحة والسعادة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء حسام نجيدة مدير إدارة نوادى القوات المسلحة، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح واللواء محمد محمود أنيس سكرتير عام مساعد المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ مطروح، وممثلى عدد من الشركات والجمعيات الخيرية، وأهالى العرسان وذلك بفندق المشير أحمد بدوى التابع للقوات المسلحة، بمدينة مرسى مطروح.

شارك فى الحفل 34 عريسا وعروس، وشهد محافظ مطروح ومدير إدارة نوادى القوات المسلحة، على أحد عقود القران خلال الحفل، و توزيع عدد من الهدايا على المشاركين فى الحفل.

وقدم محافظ مطروح، خلال كلمته الشكر لإدارة نوادى القوات المسلحة، على استضافتها احتفال الزفاف الجماعي، وقدم الشكر لجميع الشركات والجمعيات المساهمة فى تقديم الهدايا مساهمة فى تيسير بدء حياة جديدة للمشاركين.

وحرص محافظ مطروح، على التقاط الصور التذكارية مع العرسان، وتقطيع تورتة الحفل معهم، متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة بالمشاركة والتعاون.

وأحيت فرقة مطروح للفنون الشعبية الحفل، وتقديم عدد من الأغانى التراثية البدوية، إلى جانب عرض التنورة ومشاركة مواهب غنائية من قصر ثقافة مطروح.

يذكر أن محافظة مطروح، قد أعلنت عن فتح باب التقديم لحفل الزفاف الجماعي، خلال الفترة الماضية، بإدارة السياحة والمصايف، لأبناء مطروح وفق الضوابط والشروط التى وضعتها المحافظة، مع تكفل المحافظة بكافة المصروفات وتوزيع عدد من الهدايا على المشاركين للتيسير عليهم مع بدء حياه جديدة



محافظة مطروح تنظم حفل الزفاف الجماعي السنوي (5)



محافظة مطروح تنظم حفل الزفاف الجماعي السنوي (6)



محافظة مطروح تنظم حفل الزفاف الجماعي السنوي (7)



محافظة مطروح تنظم حفل الزفاف الجماعي السنوي (8)



محافظة مطروح تنظم حفل الزفاف الجماعي السنوي (9)



محافظة مطروح تنظم حفل الزفاف الجماعي السنوي (10)



محافظة مطروح تنظم حفل الزفاف الجماعي السنوي (11)