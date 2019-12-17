صور.. محافظ دمياط تصادر معدات مقاول لإلقاء مخلفات وسط الكتلة السكانية

دمياط عبده عبد البارى

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمصادرة معدات أحد المقاولين قام بإلقاء مخلفات ضارة بالبيئة وسط الكتلة السكانية بقرية البساتين التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ .

وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ومراعاة للمعايير البيئية، وجهت المحافظ بتحرير محاضر ضد مالك المخالفات، وإلزام المقاول بإزالة كافة المخلفات الملوثة وإلقائها بالمكان المخصص للمخلفات .

جاءت ملاحظة المحافظ خلال مرورها لإجراء جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة مدى الانضباط الإداري بالمؤسسات التنفيذية لبعض قرى المحافظة بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد .



جولة محافظ دمياط



جولة محافظ دمياط