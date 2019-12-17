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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:52 م
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أثناء مرورها بطرق كفر البطيخ ..

صور.. محافظ دمياط تصادر معدات مقاول لإلقاء مخلفات وسط الكتلة السكانية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:31 ص
صور.. محافظ دمياط تصادر معدات مقاول لإلقاء مخلفات وسط الكتلة السكانية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمصادرة معدات أحد المقاولين قام بإلقاء مخلفات ضارة بالبيئة وسط الكتلة السكانية بقرية البساتين التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ .

 

وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ومراعاة للمعايير البيئية، وجهت المحافظ بتحرير محاضر ضد مالك المخالفات، وإلزام المقاول بإزالة كافة المخلفات الملوثة وإلقائها بالمكان المخصص للمخلفات .

 

جاءت ملاحظة المحافظ خلال مرورها لإجراء جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة مدى الانضباط الإداري بالمؤسسات التنفيذية لبعض قرى المحافظة بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد .

 

جولة محافظ دمياط (2)
جولة محافظ دمياط

 

جولة محافظ دمياط (3)
جولة محافظ دمياط 

 

جولة محافظ دمياط (1)
جولة محافظ دمياط

محافظه دمياط

كفر البطيخ

منال عوض

محافظ دمياط

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