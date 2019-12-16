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وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يناقشان خطوات إنشاء مجزر آلى ومحجر صحى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:57 م
وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يناقشان خطوات إنشاء مجزر آلى ومحجر صحى جانب من اجتماع وزير التنمية المحلية
دمياط معتز الشربينى

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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر الوزارة بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة والمهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية وعدد من قيادات الوزارة.

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التى تتعاون فيها وزارتا التنمية المحلية والزراعة والجهاز المركزى للتعمير ومنها إنشاء المجزر الآلى والمحجر الصحى وتدوير المخلفات الحيوانية بمحافظة دمياط ومتابعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات .

 

وأكدت محافظ دمياط فى بيان، أنه سيتم إنشاء مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثمارى ومحطة تدوير ومحجر صحى وإنشاء محطة معالجة بالمحافظة بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه على مساحة 48 ألف متر، لافتة إلى أن المشروع يتضمن مجزراً ذا خدمات متعددة ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج منتج نهائى للاستهلاك والاستثمار "كوكر" واستغلال الامتداد لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص .

 

وأضافت المحافظ أن الهدف الأساسى من المشروع هو خدمة وتنمية المجتمع المحلى وإنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد وخلق فرص عمل والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة طوال العام، بالإضافة إلى اخلاء المنطقة السكانية من أى صناعات أو مشروعات من شأنها تلوث البيئة والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.


دمياط

منال عوض

اخبار دمياط

وزير التنمية المحلية

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