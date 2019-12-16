محافظ المنيا يوجه بصيانة أعمدة الكهرباء والإرتقاء بمنظومة النظافة

كتب فريق المحافظات

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل رؤساء المراكز والمدن، للارتقاء بجودة الخدمات اليومية التى تقدم للمواطنين وفى مقدمتها "مياه الشرب، الصحة ، التعليم، التموين، مواقف السيارات، رصف الطرق، رفع الإشغالات، النظافة"، موجهاً بإعطاء الاولوية لمنظومة النظافة والاهتمام بها فى جميع المراكز والقرى ، لتحقيق نوع من الرضا العام لدى المواطن المنياوى .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الأول للمحافظ منذ توليه مهام عمله بالمحافظة بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعقيد وفقى سعد المستشار العسكرى للمحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز التسعة، حيث وجه المحافظ الشكر للواء قاسم حسين محافظ المنيا السابق على ما بذله من جهد مؤكدا على اننا جميعا نعمل ضمن منظومة الدولة المصرية لاستكمال ما بداه السابقون لتحقيق التنمية على ارض المحافظة.

كلف المحافظ رؤساء المراكز بضرورة التعامل الحاسم مع البناء العشوائى والإزالة الفورية لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحرم السكة الحديد مع تحصيل كافة المتأخرات و المتابعة الدقيقة والصارمة وإزالة أى حالة تعدى فى مهدها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى ضرورة الزام المخالفين برفع المخلفات الناتجة عن الهدم وتنظيف المكان بالكامل من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.

كما وجه المحافظ بضرورة ضبط الأسعار ومتابعة الخدمات العامة والأسواق من خلال تنظيم حملات تفتيشية مستمرة بالتعاون مع مديريتى الطب البيطرى والتموين حفاظاً على امن وسلامة المواطنين مع التأكد من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات.

وأكد المحافظ على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وعزل كافة الاسلاك المكشوفة تحسباً لسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء مشدداً على ضرورة مناشدة المواطنين بعدم الاقتراب من اعمدة الكهرباء وقت سقوط الأمطار.