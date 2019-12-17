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صور.. محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بالمحلة ومهلة 45 يوما لإنهاء الأعمال

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:20 م
صور.. محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بالمحلة ومهلة 45 يوما لإنهاء الأعمال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل

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أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توجيهاته بتشكيل لجنة هندسية من الديوان العام للمحافظة لمعاينة أعمال الرصف الجارية بنطاق مركز ومدينة المحلة للتأكد من مطابقتها للجداول الزمنية.

 

جاء ذلك خلال جولته الموسعة اليوم بالمحلة لمتابعة أعمال رصف وتطوير الشوارع بنطاق المدينة والقرى التابعة.

 

وبدأ محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال تطوير شارع البحر واستكمال أعمال الرصف ، كما تفقد شارع شكرى القواتلى وكذا شارع محب والجلاء.

 

وخلال الجولة وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بتكثيف حملات النظافة وإزالة الأتربة من الشوارع وكذا تكثيف حملات إزالة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وتابع محافظ الغربية جولته بقرية الشرقية لتفقد أعمال رصف طريق كوبرى الشامى ، كما تفقد أعمال رصف طريق بنوان دخميس وتابع أيضاً أعمال رصف مدخل قرية سيدى حمود وطريق دخميس ومنشأة الأوقاف وطريق مدخل السجاعية ومدخل قرية الجابرية.

 

وخلال الجولة؛ وجه محافظ الغربية القائمين على أعمال الرصف بالانتهاء التام من جميع الأعمال الجارية خلال 45 يوم على أن يتم العمل بطاقة كاملة للمعدات خلال أسبوع، مؤكداً أنه لن يسمح بتقاعس المقاولين فى تنفيذ الأعمال المسندة إليهم والتأخر عن المواعيد المحددة عن الانتهاء.

 

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