صور .. محافظ الشرقية: رفع القمامة من الغار لنقلها للمدفن الصحى بالخطارة

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال رفع القمامة والمخلفات من النقطة الوسيطة بالغار بمدينة الزقازيق، والتى تشمل مناطق "الغار - العصلوجى - حى مبارك - شارع فاروق " لنقلها للمدفن الصحى بالخطاره لتخفيف الإنبعاثات البيئيه والحفاظ على البيئة والصحه العامه للمواطنين، وذلك فى إطار الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارات "الإنتاج الحربى - التنميه المحليه – البيئه - التخطيط"، للإرتقاء بمنظومه المخلفات البلديه ورفع تراكمات القمامه وخلق جو بيئى وصحى أمن ونظيف.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها نقل أطنان القمامه من مقلب الغار الإلتزام بالمدة الزمنية المحددة طبقاً للتعاقد، وذلك تنفيذاً لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن تكثيف الأعمال بورديات صباحيه ومسائية لحين الإنتهاء التام من تفريغ النقطه الوسيطه بالغار.

ومن جانبه أوضح اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة الزقازيق أن العمل بالمقلب يسير على قدم وساق بمعرفة الشركة المسند لها اعمال نقل القمامة والمخلفات من المقلب والتى تقدر بحوالى 50 ألف طن ، وتوصيلها الى المدفن الصحى بالخطاره ، مضيفاً أنه تم رفع 10 آلاف طن من القمامه منذ بدايه الأعمال وحتى مساء أمس ، مشيراً إلى تشكيل لجان لمتابعه سير العمل على مدار ٢٤ ساعه طوال أيام الإسبوع تحت اشراف نائب رئيس المركز لمتابعه أعمال رفع القمامه بصفه دوريه لدفع العمل فى منظومة النظافة التى شهدت طفره حقيقيه وخطوات إيجابية فى الفترة الماضية .

محافظ الشرقية يتابع رفع القمامة

محافظ الشرقية يتابع رفع القمامة

رفع القمامة