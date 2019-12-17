مستشفى الزقازيق العام تجرى جراحة نادرة لطفلة تبلغ 4 أيام وتستبدل مفصل لسيدة

الشرقية - إيمان مهنى

قام الفريق الطبى الخاص بجراحات العظام بمستشفى الزقازيق العام بإجراء عملية جراحية لإستبدال كامل لمفصل الفخد لسيدة تبلغ من العمر 40 عاما، تعانى من تأكل فى مفصل الفخد.

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإنهاء قوائم الإنتظار للجراحات الحرجة والمتقدمة بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

قام بإجراء الجراحة الدكتور محمد راشد أخصائى جراحة العظام بالمستشفى، والدكتور خالد عبد الخالق أخصائى جراحة العظام، الدكتور محمود حسن مساعد أخصائى، الدكتور أحمد نوفل طبيب عظام مقيم بالمستشفى، والحالة الآن جيدة ومستقرة وتحت المتابعة الطبية .

وفى سياق متصل قام الفريق الطبى من أطباء مستشفى الزقازيق العام، بإجراء عملية جراحية لحالة تبلغ من العمر خمسة أيام تعانى من تشوهات خلقية "حالة chps" ضيق فى فتحة المعدة، وتحتاج إلى تدخل جراحى عاجل، وتم إجراء الجراحة بنجاح، والحالة تحت الملاحظة بقسم الحضانات بمستشفى الزقازيق العام.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفى ، وجميع الفريق الطبى من الأطباء والجراحين وهيئة التمريض والمحضن والخدمات المعاونة المشاركين فى هذا العمل على المجهود المبذول لصالح المرضى بالمحافظة .