صور.. محافظ الدقهلية: "الصحة" أول ملف وجه الرئيس بالارتقاء به

الدقهلية شريف الديب

اطلع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على عرض تفصيلي لأوضاع مديرية الصحة اليوم بديوان المديرية .

وأكد محافظ الدقهلية، أن اول ملف وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء به هو الصحة حرصا منه على توفير الراحة والرعاية للمواطنين .

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المريض في حاجة لمن يخفف عنه الآلام، ولو بكلمة او ابتسامة، وعلينا بذل كل الجهود لتوفير الرعاية والعناية الصحية لجميع المرضى والمترددين على المستشفيات، وتوفير أماكن تليق بأهلنا في جميع المستشفيات والوحدات الصحية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تعمد أن تكون اول زيارة له لمديرية الصحة لأهمية العمل الذي تقوم به في تنظيم الرعاية والعناية الصحية للمواطنين، مضيفا أننا نريد توفير خدمة تعكس صورة راقية عن المستشفيات وجهودها مشيرا إلى أن التنافسية تخلق الابداع والتميز.

وطلب محافظ الدقهلية، من الدكتور سعد مكي بعرض دراسة لإقامة محارق مركزية لحرق النفايات الطبية لعدد من المستشفيات فيها، واستعرض وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الوضع على مديرية الصحة وعرض عدد المستشفيات والاطباء والوحدات الصحية وعدد العمليات.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتجهيز كافة بيانات المستحقين للتأمين الصحي الشامل لنكون على استعداد بالمطلوب لعدم تضييع الوقت والتنفيذ الفوري.