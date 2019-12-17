محافظ الدقهلية يفصل المرافق عن فرن بدون ترخيص وتشميع المكان بدكرنس

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بفصل المرافق عن فرن عيش بشارع حسين جاد بمدينة دكرنس وتشميعه، لعمله بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية.

ووجه محافظ الدقهلية بالتنسيق بين رئاسة مركز دكرنس، والأمن الصناعي، بمصادرة اسطوانات الغاز من المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه المخالفات الموجودة فيه.

ووجه لرئيس مركز ومدينة طلخا بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي لمعاينة الوضع القانوني لورشة خراطة أسفل منزل، والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الورشة وتوافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها وفي حالة عدم الالتزام يتم غلقها على الفور.