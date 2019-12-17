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محافظ الدقهلية يفصل المرافق عن فرن بدون ترخيص وتشميع المكان بدكرنس

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:21 م
محافظ الدقهلية يفصل المرافق عن فرن بدون ترخيص وتشميع المكان بدكرنس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بفصل المرافق عن فرن عيش بشارع حسين جاد بمدينة دكرنس وتشميعه، لعمله بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية.
 
ووجه محافظ الدقهلية بالتنسيق بين رئاسة مركز دكرنس، والأمن الصناعي، بمصادرة اسطوانات الغاز من المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه المخالفات الموجودة فيه. 
 
ووجه لرئيس مركز ومدينة طلخا بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي لمعاينة الوضع القانوني لورشة خراطة أسفل منزل، والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الورشة وتوافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها وفي حالة عدم الالتزام يتم غلقها على الفور.
 
كما أعطى محافظ الدقهلية مهلة 5 ايام، لكل من حي غرب ومركز ومدينة المنصورة وشركة الكهرباء للتنسيق بينهم لتوصيل الكهرباء لمحل احد المواطنين بعزبة الحلواني. 
 
ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين ومديرا إدارتي البيئة والأمن الصناعي بالمعاينة علي الطبيعة لمصنع بلاط  بمدينة السنبلاوين وغلقه فورا في حالة وجود مخالفات بيئية.
 
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات تجاه مطالب ومصالح المواطنين.
 
 

 


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