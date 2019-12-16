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صور.. محافظ أسيوط يعلن إطلاق حملة زرع 1000 شتلة مثمرة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:43 م
صور.. محافظ أسيوط يعلن إطلاق حملة زرع 1000 شتلة مثمرة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط هيثم البدرى

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إطلاق حملة زرع 1000 شتلة مثمرة لتوزيعها على شوارع وميادين المحافظة.

جاء ذلك بحضور أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمشاركة العشرات من الشباب، وشارك المحافظ في زرع شتلة مثمرة بالحديقة المقابلة لمبنى ديوان عام المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر الجهود المبذولة لكافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين موضحاً إنه يقف على مسافة واحدة مع كافة الأحزاب والجمعيات الأهلية المشاركة في العمل العام خاصة التي تقدم خدمات للمواطنين مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ رؤية مصر 2030 تحقيقاً للتنمية المستدامة.

 

زراعة شتلات (1)

زراعة شتلات 

 

زراعة شتلات (2)
زراعة شتلات 

 

زراعة شتلات (3)
زراعة شتلات 

 


شتلات مثمره

محافظه اسيوط

اسيوط

التنميه المستدامه

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