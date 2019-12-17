سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ أسيوط يستقبل وفدًا من مطرانية الأقباط الكاثوليك

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:05 م
صور.. محافظ أسيوط يستقبل وفدًا من مطرانية الأقباط الكاثوليك محافظ أسيوط يستقبل وفدا من مطرانية الأقباط الكاثوليك
أسيوط/ ضحا صالح - هيثم البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط على رأس وفد من الكنيسة الكاثوليكية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام عمله.

 

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والكنيسة الكاثوليكية في مختلف المجالات وأعرب المحافظ عن سعادته وتقديره لهذه الزيارة وما لمسه من حب وتآخي بين أبناء المحافظة الذين تجمعهم روح المودة والمحبة والسلام مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب العمل والاجتهاد والاخلاص من أبناء الوطن وأن نعمل جمعيًا من أجل رفعة الوطن وعزته.

 

وأضاف المحافظ، أن حل مشكلات المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل وستكون هنا متابعة مستمرة من لجميع الملفات والتعامل الفورى معها من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين من خلال تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل النهوض بالمحافظة.

 

من جانبه أعرب الأنبا كيرلس وليم عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر ويحميها من كل سوء متطلعا إلى مستقبل أفضل للبلاد يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين معربًا عن أمله في أن يلهم الله محافظ أسيوط التوفيق والسداد وأن يحقق آمال وطموحات أهالي المحافظة.

 

محافظ أسيوط يتسقبل الانبا كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك (1)
محافظ أسيوط يتسقبل الانبا كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك 

 

محافظ أسيوط يتسقبل الانبا كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك (2)
محافظ أسيوط يتسقبل الانبا كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك (

 

محافظ أسيوط يتسقبل الانبا كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك (4)
محافظ أسيوط يتسقبل الانبا كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك 

اسيوط

الاقباط الكاثوليك

مطرانية

الكنيسة الكاثوليكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة