صور .. فريق زهرات السعيدية يفوز بالمركز الأول فى القليوبية فى الكشافة

القليوبية إبراهيم سالم

حصل فريق زهرات مدرسة السعيدية الابتدائية بقلقشندة التابعة لإدارة قها التعليمية بالقليوبية، علي المركز الأول علي مستوي محافظة القليوبية فى " الكشافة "، وتم تصعيده علي مستوي الجمهورية.

وحضر التقييم توجيه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بالقليوبية، وصلاح محروس مدير عام إدارة قها التعليمية، وقام بالعرض طلبة وزهرات مدرسة السعيدية الابتدائية بقلقشندة وتحت إشراف توجيه التربية الرياضية بالإدارة.