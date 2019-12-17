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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:56 م
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صور .. فريق زهرات السعيدية يفوز بالمركز الأول فى القليوبية فى الكشافة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:06 م
صور .. فريق زهرات السعيدية يفوز بالمركز الأول فى القليوبية فى الكشافة فريق زهرات السعيدية يفوز بالمركز الأول فى القليوبية فى الكشافة
القليوبية إبراهيم سالم

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حصل فريق زهرات مدرسة السعيدية الابتدائية بقلقشندة التابعة لإدارة قها التعليمية بالقليوبية، علي المركز الأول علي مستوي محافظة القليوبية فى "الكشافة"، وتم تصعيده علي مستوي الجمهورية.
 
وحضر التقييم توجيه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بالقليوبية، وصلاح محروس مدير عام إدارة قها التعليمية، وقام بالعرض طلبة وزهرات مدرسة السعيدية الابتدائية بقلقشندة وتحت إشراف توجيه التربية الرياضية بالإدارة.
فريق زهرات السعيدية يفوز بالمركز الأول فى القليوبية فى الكشافة
فريق زهرات السعيدية يفوز بالمركز الأول فى القليوبية فى الكشافة

 

وأكد صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية، علي دعم الإدارة الكامل للفريق وتوفير الامكانيات اللازمة والمساندة القوية للحصول علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية.

فريق زهرات السعيدية يفوز بالمركز الأول فى القليوبية فى الكشافة
فريق زهرات السعيدية يفوز بالمركز الأول فى القليوبية فى الكشافة

 

ونقلت حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بالمحافظة، تحيات طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وأبلغت مساندته الكاملة وطالب بتحقيق مستوي أول علي مستوي الجمهورية لرفع مكانة تعليم القليوبية ووجودها في مصاف المحافظات.

فريق زهرات السعيدية يفوز بالمركز الأول فى القليوبية فى الكشافة
فريق زهرات السعيدية يفوز بالمركز الأول فى القليوبية فى الكشافة

 


 

 


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تعليم القليوبيه

الكشافة

وزاره التربيه والتعليم

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