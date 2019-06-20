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100 شاب وفتاة بكشافة مطرانية أبوتيج يشاركون في تأمين احتفالات دير الجنادلة

الخميس، 20 يونيو 2019 10:50 م
100 شاب وفتاة بكشافة مطرانية أبوتيج يشاركون في تأمين احتفالات دير الجنادلة كشافة مطرانية أبوتيج
أسيوط ـ محمود عجمي

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يقوم فريق الكشافة بدير السيدة العذراء "الجنادلة" مركز الغنايم محافظة أسيوط، بالتحقق من الزائرين عبر الدخول من البوابات الإلكترونية وإظهار بطاقة الهوية "الرقم القومي"، وذلك خلال توافهم للمشاركة في ذكرى تكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم في مدينة فيلبي .

يقول كابتن أسامة جميل، قائد فريق الكشافة بدير السيدة العذراء الجنادلة بمركز الغنايم، لـ"اليوم السابع": إن الدير  يبدأ الاحتفالات السنوية لعيد حالة الحديد من يوم 13 وحتى 28 يونيو من كل عام وذلك تذكار بتكريس أول كنيسة علي أسم السيدة العذراء مريم في مدينة فيلبي، وعلي مدار الاحتفال بيتم تقسيم اعضاء فريق الكشافة لعدة مجموعات ويتم توزيعها لتتولي التنظيم يومين أو ثلاثة أيام خلال الاحتفالات.

وأضاف كابتن أسامة، أن 100 شاب وفتاة من فريق الكشافة يقومون بتنظيم دخول الزائرين المشاركين في القداسات ودورة أيقونات العذراء مريم والسيد المسيح عيسي عليه السلام، بالإضافة إلي المحافظة علي نظافة الدير ومساعدة رجال الشرطة في تأمين بوابات الدخول وفحص المواطنين في اماكن الدير.

ويحتفل دير السيدة العذراء "دير الجنادلة" بعيد حالة الحديد تذكار تخليصها متياس الرسول من السجن "حالة الحديد" والذى يناسب يوم 21 بؤونة الموافق 28 يونيو من كل عام.

 

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