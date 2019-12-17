صور.. رئيس الجمهورية القيرغيزية يصل المدينة المنورة

وصل سورنباى جينبيكوف رئيس الجمهورية القيرغيزية، اليوم، إلى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، لزيارة المسجد النبوى والصلاة فيه.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، كان فى استقبال رئيس الجمهورية القيرغيزية، لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى، الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهنى، ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين.
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