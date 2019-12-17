صور.. حفل ختام منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة

اختتم اليوم الثلاثاء، منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة قرينته، خلال حفل تحدث فيه كلً من البرازيلية كاميليا باتستا نائب مدير ميجرافليكس لايفلاب، وليدجي ماجوا فيليكس منسق الأندية والجمعيات فى معهد عموم إفريقيا للتنمية غرب إفريقيا من الكاميرون، والأردنية آيات محمد خليل سفيرة الشباب في منظمة الأمم المتحدة، والإسباني كارلوس سينتس مؤسس ومدير تنفيذي "أثر تحالف العالم"، والكندية شريا ناياك مؤسس مساعد الشركة الدولية كابستون نتوركس، والمصري عادل العدوي أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بالقاعة الرئيسية للمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.











