صور.. جامعة أسيوط تودع ضيوفها من الطلاب الروس فى ختام قضائهم فترة دراسية

أسيوط - هيثم البدري - ضحا صالح

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على توسيع مجالات التعاون المشترك والتي تجمع الجامعة مع عدد من الجامعات الروسية وهى العلاقات التي يرجع تاريخها لنحو 25 عاماً ماضية وتمثل أحد النقاط المضيئة فى تاريخ العلاقات الدولية بجامعة أسيوط والتي تنفرد بها على مستوى الجامعات المصرية .

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن تعاون جامعة أسيوط مع جامعات روسيا الاتحادية ينظمه اتفاقيات تعاون مبرمة يتم تجديدها دورياً والتي تنص على تبادل وفود طلابية بين الجانبين حيث تستقبل أسيوط وفدين روسيين كل عام من كل جامعة روسيا على حدا وذلك لتعليم اللغة العربية ودراسة الحضارة المصرية وتاريخها العظيم ، كما يتم إيفاد وفدين من طلاب جامعة أسيوط في الفترة الصيفية وذلك لاستكمال دراستهم للغة الروسية والتعرف على حضارة وثقافة روسيا الاتحادية ، كما تشمل العلاقات المشتركة عدداً من مجالات التعاون المتبادل في عدد من المجالات العلمية والثقافية المتنوعة .

وفى هذا الإطار قام الدكتور طارق الجمال بإنابة الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقاء وفد طلابى من جامعة بيتاجورسيك الروسية فى ختام زيارتهم للجامعة لقضاء فترة دراسية استمرت لمدة شهرين وذلك بحضور الدكتور حسن عبد الحميد منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز اللغة الروسية ، والأستاذ طاهر حسن مدير مكتب رئيس الجامعة وبحضور الطلاب الروس مع مشرفيهم الدكتور دينيس ميرجورود أستاذ العلوم السياسية والدكتورة نتاليا تشاربدارفوا الأستاذة بكلية التربية بجامعة بيتاجورسيك ومعلمة اللغة الروسية بالمركز .

وفى مستهل اللقاء أكدت مها غانم على حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لضيوفها من الطلاب الروس خلال فترة إقامتهم بالجامعة وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الساعية إلى توطيد أواصر تعاونها المشترك مع جامعات روسيا وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك بينهم ، معربةً عن أمنيتها أن تكون دراستهم بالجامعة قد أتت بثمارها المرجوة على المستويين العلمي والثقافي مشيدة كذلك بما شهدته دورات تعليم اللغة الروسية من انتظام وجدية من الطلاب المصريين الدارسين بالمركز .

وفى خلال اللقاء قدم الدكتور دينيس المشرف على الوفد تحية تقدير واحترام للدولة المصرية ولشعبها المضياف وذلك لما لمسه من مشاعر ود وترحيب خلال تعامل الوفد الروسي مع المصريين سواء داخل الجامعة أو خارجها معرباً عن عميق شكره كذلك لإدارة الجامعة لما وفرته من دعم ورعاية للوفد وتيسيرات لقضاء الفترة الدراسية على نحو مثمر والتي يمثل التقارب الفكري والثقافي بين الحضارتين المصرية والروسية أحد أهم نتائجها وهو ما يمثل إضافة للعلاقات الطيبة بين الشعبين ، متمنياً لجامعة أسيوط دوام التقدم والرقى ومزيد من التعاون مع بيتاجورسك الروسية .

وصرح الدكتور حسن عبد الحميد أنه تم خلال اللقاء توزيع الشهادات الدراسية على الطلاب بعد اجتيازهم اختبار تعلم اللغة العربية داخل الجامعة حيث يبلغ الوفد 15 طالب وطالبة من الدارسين بكليات الترجمة والعلاقات الدولية بجامعة بيتاجورسيك والذي استضافتهم الجامعة على مدار الشهرين الماضيين وشمل البرنامج الدراسي كذلك لزيارة أهم المعالم السياحية بعدد من محافظات الجمهورية وذلك من أجل التعريف بأهم المعالم الأثرية والتاريخية البارزة والتي تعكس الحضارة المصرية العظيمة بمراحلها التاريخية المتعاقبة وهو الذي من شأنه المساهمة في تنشيط السياحة والتأكيد على ما تتمتع به مصر من أمن وأمان .



جامعة أسيوط تودع ضيوفها من الطلاب الروس



جامعة أسيوط تودع ضيوفها من الطلاب الروس



جامعة أسيوط تودع ضيوفها من الطلاب الروس