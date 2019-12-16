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رئيس جامعة أسيوط: حصول 5 مستشفيات جامعية على شهادة الأيزو 9001

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:11 م
رئيس جامعة أسيوط: حصول 5 مستشفيات جامعية على شهادة الأيزو 9001 جامعة أسيوط
اسيوط - هيثم البدرى

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن حصول خمسة مستشفيات جامعية على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015 من الوكالة الدولية JAS-ANZ وهو الاعتماد الإدارى وفق المعايير الدولية.

شمل مستشفيات القلب الجامعى ، والراجحى للكبد والجهاز الهضمى ، ومستشفى الأمراض العصبية والنفسية ، وجراحة المسالك البولية والكلى، ومستشفى الأطفال ، وهو ما يمثل ثمرة لما بدأته مستشفيات أسيوط الجامعية من سياسة تهدف إلى تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالتزامن مع رفع الكفاءة الإدارية لنظم العمل المطبقة فى كافة أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية .

ومن جانبه أضاف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن السعى إلى اعتماد مستشفيات أسيوط الجامعية بدأ منذ عدة سنوات بإنشاء مراكز ووحدات فرعية داخل كل مستشفى جامعى تابعة للوحدة الرئيسية للجودة وذلك لمتابعة أسس تطوير العمل الإدارى بما يوافق معايير الجودة العالمية وهو ما تضمن إجراء جدولة لكافة أعمال التوثيق الإدارى وقياس الكفاءة وتشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة إجراءات الجودة وتطبيقاتها على النحو الأمثل مما يساهم فى اعتماد خمسة مستشفيات بعد قرار اللجنة المتخصصة التى قامت بزيارة مستشفيات أسيوط الجامعية وتقييم العمل بها مشيراً إلى أن مركز القلب الجامعى نجح فى الحصول على الاعتماد من الزيارة الأولى للجنة .

 

 


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