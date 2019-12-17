الرى تنظم دورة تدريبية لـ 20 متدرب من حوض النيل فى "هيدروليكا أحواض الأنهار"

كتبت أسماء نصار

افتتح الدكتور سامى عبد الفتاح مدير معهد بحوث الهيدروليكا، التابع للمركز القومى لبحوث المياه، بوزارة الرى، الدورة التدريبية الرابعة والعشرين فى مجال "هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار" وتستمر فعالياتها حتى 5 مارس القادم،.

ويشارك فى الدورة 20 متدرباً من دول حوض نهر النيل، 3 من السودان و4 من جنوب السودان، و2 من كينيا و4 من تنزانيا و2 من رواندا و2 من الكونغو الديمقراطية و2 من مصر.

وينظم معهد بحوث الهيدروليكا هذه الدورة سنويا بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية التى تقدم الدعم الفنى والمالى لهذه الدورة.

ويقوم بالتدريس فى الدورة عدد من الأساتذة والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه وخبراء وزارة المـوارد المائيـة والرى حيث يتم خلالها تقديم العديد من الموضوعات المتعلقة بالمياه مثل:"تنمية المصادر المائية – النماذج الهيدروليكية للأنهار- تصميم المنشآت المائية – هندسة السدود – محطات التوليد الكهرومائية - نظم المعلومات الجغرافية – الاستشعار عن بعد وغيرها من الموضوعات التطبيقية"









دورة تدريبية 4 أشهر فى القاهرة ل 20 متدرب من حوض النيل (1)



دورة تدريبية 4 أشهر فى القاهرة ل 20 متدرب من حوض النيل (2)



دورة تدريبية 4 أشهر فى القاهرة ل 20 متدرب من حوض النيل (3)



دورة تدريبية 4 أشهر فى القاهرة ل 20 متدرب من حوض النيل (4)



دورة تدريبية 4 أشهر فى القاهرة ل 20 متدرب من حوض النيل (1)



دورة تدريبية 4 أشهر فى القاهرة ل 20 متدرب من حوض النيل (2)



دورة تدريبية 4 أشهر فى القاهرة ل 20 متدرب من حوض النيل (3)



دورة تدريبية 4 أشهر فى القاهرة ل 20 متدرب من حوض النيل (4)



