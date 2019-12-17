صور.. إنهاء خصومة بين 8 أشقاء استمرت 15 عاما بسبب الميراث بالسنطة

انهت لجنة المصالحات العرفية بمركز السنطة بمحافظة الغربية، خصومة استمرت 15 عاما بين 8 أشقاء بسبب الخلاف على ميراث 3 قراريط، والتى أسفرت عن سجن 3 أشقاء منهم على ذمة إحدى القضايا.
وانتهت اللجنة إلى الصلح بين الأشقاء والتصالح فيما بينهم والتنازل عن الدعاوى القضائية فيما بينهم.
كانت اللجنة العرفية قد انعقدت تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، والعميد أحمد برج مأمور مركز السنطة، والعقيد أحمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، بحضور الأشقاء الثمانية.
واستمع أعضاء اللجنة العرفية برئاسة العميد راغب الشرقاوى، زكريا ندا، رفعت قطب، لأقوال أطراف النزاع والإطلاع على كافة المستندات والعقود الرسمية الموثقة التى تثبت أحقية ونصيب كلا منهم .
وانتهت الجلسة إلى التصالح بين المتخاصمين، وإعطاء كل منهم نصيبه فى الميراث، وتعهد الأشقاء بالتنازل عن القضايا المرفوعة بالمحاكم.
ورقة الصلح
ورقة الصلح
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة