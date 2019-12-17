صور.. إنهاء خصومة بين 8 أشقاء استمرت 15 عاما بسبب الميراث بالسنطة

كانت اللجنة العرفية قد انعقدت تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، والعميد أحمد برج مأمور مركز السنطة، والعقيد أحمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، بحضور الأشقاء الثمانية.

واستمع أعضاء اللجنة العرفية برئاسة العميد راغب الشرقاوى، زكريا ندا، رفعت قطب، لأقوال أطراف النزاع والإطلاع على كافة المستندات والعقود الرسمية الموثقة التى تثبت أحقية ونصيب كلا منهم .

وانتهت الجلسة إلى التصالح بين المتخاصمين، وإعطاء كل منهم نصيبه فى الميراث، وتعهد الأشقاء بالتنازل عن القضايا المرفوعة بالمحاكم.

ورقة الصلح