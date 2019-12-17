سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إحالة 17 طبيبا بوحدة صحية بسمنود للتحقيق لتركهم العمل فى الغربية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:46 م
صور.. إحالة 17 طبيبا بوحدة صحية بسمنود للتحقيق لتركهم العمل فى الغربية رئيس الوحدة الصحية بسمنود
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال اللواء علاء الدين يوسف رئيس مدينة سمنود بمحافظة الغربية، 17طبيبا بالوحدة الصحية بقرية كفر الثعبانية للتحقيق لتركهم العمل.
 

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التي قام بها اليوم الثلاثاء لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية، والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمترددين عليها.

 

وبفحص دفاتر الحضور والانصراف تبين  ترك 17 طبيبا من قوة الوحدة لعملهم فقرر إحالتهم للتحقيق، كما تبين سوء حالة كرسي الأسنان وكذلك طفح مياه الصرف الصحى بالوحدة، وقام رئيس المدينة بمخاطبة الإدارة الصحية بسمنود لتلافى السلبيات، وقام رئيس المدينة برفع تقرير للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

 

رئيس الوحدة الصحية بسمنود (1)
 
رئيس الوحدة الصحية بسمنود (2)

 


محافظه الغربيه

رئيس مدينه سمنود

قريه كفر الثعبانيه

سمنود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

متفوفتش الفرصة.. شوف إبداعات رسام كاريكاتير منتدى شباب العالم × 20 صورة

متفوفتش الفرصة.. شوف إبداعات رسام كاريكاتير منتدى شباب العالم × 20 صورة

"ادخلوها آمنين".. مصر تخرج من ترتيب الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب.. مؤشر الإرهاب العالمى: الجيش وراء انخفاض شهداء الحوادث الإرهابية فى سيناء.. ونواب: تصدينا للمتطرفين بقوة وحاربناهم نيابة عن العالم

"ادخلوها آمنين".. مصر تخرج من ترتيب الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب.. مؤشر الإرهاب العالمى: الجيش وراء انخفاض شهداء الحوادث الإرهابية فى سيناء.. ونواب: تصدينا للمتطرفين بقوة وحاربناهم نيابة عن العالم

صور.. انتصار السيسى: حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم

صور.. انتصار السيسى: حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم

أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى كل الملفات بمنتدى شباب العالم

أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى كل الملفات بمنتدى شباب العالم

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات

"قتل بدون إعدام".. 2019 تشهد جرائم نفذها قصر.. ضحية الشهامة بالمنوفية يتصدر المشهد.. وطفل يقتل والده بسبب المصروف بكرداسة.. وآخر يقضى على صديقه والسبب "تافه".. وقانونى: لا يجوز إعدامهم طبقاً للقانون

"قتل بدون إعدام".. 2019 تشهد جرائم نفذها قصر.. ضحية الشهامة بالمنوفية يتصدر المشهد.. وطفل يقتل والده بسبب المصروف بكرداسة.. وآخر يقضى على صديقه والسبب "تافه".. وقانونى: لا يجوز إعدامهم طبقاً للقانون

لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة

لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة

صور.. وزارة الزراعة تصمم آلة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار أخرى لرجيع الأرز

صور.. وزارة الزراعة تصمم آلة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار أخرى لرجيع الأرز

البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج

البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة