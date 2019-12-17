صور.. إحالة 17 طبيبا بوحدة صحية بسمنود للتحقيق لتركهم العمل فى الغربية

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التي قام بها اليوم الثلاثاء لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية، والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمترددين عليها.

وبفحص دفاتر الحضور والانصراف تبين ترك 17 طبيبا من قوة الوحدة لعملهم فقرر إحالتهم للتحقيق، كما تبين سوء حالة كرسي الأسنان وكذلك طفح مياه الصرف الصحى بالوحدة، وقام رئيس المدينة بمخاطبة الإدارة الصحية بسمنود لتلافى السلبيات، وقام رئيس المدينة برفع تقرير للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.