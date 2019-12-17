صور... "أمن القاهرة" تقود حملات لتطهير شوارع العاصمة من الإشغالات

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين والشوارع، للعمل على تحقيق السيولة المرورية، مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها، و مجابهة ظاهرة انتشار عربات التوك توك والمقاهي بدون ترخيص.

وتمت الحملة بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كلا فيما يخصه، واستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بعدد من أحياء العاصمة.

وأسفرت الحملات الأمنية ، في مجال المرافق ، عن ضبط" 217 إزالة إدارية – 28 محاضر إشغال طريق – 7 محاضر إدارة بدون ترخيص - 2 محاضر تلوث بيئة – 26 محاضر بائع متجول –تروسيكل 3 عجلة لبيع الموز - عربة يد- 2 عجل - 2 استكمال تنفيذ قرارات إزالة –تنفيذ قرارات هدم وإخلاء .

وضبطت الحملات ، في مجال المرور ( 10 طمس اللوحات – 39 الانتظار في الممنوع – 37 تعطيل حركة المرور-7 ملصقات ومعلقات – 100 متنوعة – 44 مخالفة شروط التراخيص – 4 حظر سير نقل – 35 بدون قيادة – 23 بدون تسيير – 129 انبعاث دخان – 113 أمن ومتانة - 35 دراجات نارية– 4 حجز توك توك – حجز مركبات - 1951 مخالفات الكلابش – 3244 نموذج 125- 79 تصالح ).

وتتواصل الحملات بتلك المناطق ، ومناطق أخرى لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة ، وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع .



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