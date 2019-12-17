سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عصابة "كلينتون" لسرقة السيارات ببولاق أبو العلا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:44 م
القبض على عصابة "كلينتون" لسرقة السيارات ببولاق أبو العلا سيارات مسروقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عصابة يقودها مسجل خطر ينتحل صفة نائب رئيس محكمة جنايات بمنطقة بولاق أبو العلا، وحرر محضر بالواقعة. 

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة من وحدة مباحث قسم بولاق ابو العلا، من ضبط "ا. م. ح" وشهرته " كلينتون "، 55 سنة، عاطل ومسجل خطر سرقة بالإكراه سابق اتهامه فى 37 قضية، وبحوزته كارنيه منسوب لجهة قضائية و" مطواة "، 5 هواتف محمولة ماركات مختلفة. 

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للكارنيه ورخصة القيادة المضبوطان بحوزته بقصد النصب على المواطنين بأسلوب " انتحال الصفة ", وخشية ضبطه فى الأحكام، كما تم بإرشاده ضبط السيارتان أرقام (( ج هـ 5176 سوداء اللون ـ مقيدة باسم أ م أ , ج ص ل 678 فضى اللون " ملكه ")) وأقر بأن السيارتين المضبوطتين بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى والمتهم الهارب.

 

وبتطوير مناقشة المتهم المضبوط، للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع كلا ًمن "ا. م. م" ، 55 سنة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة، و" ب ر"، 34 سنة، عاطل، عقب إيهام مالكيها برغبتهم فى استئجارها , وقيامهم بالنصب على المواطنين وعرض السيارات عليهم للبيع والاستيلاء منهم على مبالغ مالية " كمقدم " وتسليمهم السيارات المستولى عليها " بدون مستندات ملكية ". 

 

 وتم بإرشاده ضبط المتهمان الثانى والثالث بمكان اختبائهما بشقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم 106 آلاف جنيه، 900 دولار 2 هاتف محمول. 

 

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها، وأقرا بأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائعهم واعترفوا بارتكابهم 7 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والسيارات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

بولاق ابو العلا

سيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ فبراير 2017؟

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ فبراير 2017؟

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة