صحة بني سويف تضبط كمية من الأغذية منتهية الصلاحية جنوب المحافظة

بني سويف أيمن لطفي

ضبط فريق مراقبة الاغذية بإدارة مركز ومدينة ببا الصحية جنوب بني سويف، كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك في حملة بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتورة أمنية حسن مديرة الشؤون الوقائية بالمديرية.

وأشار بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء إلى أن المواد الغذائية التي ضبطت داخل منشآت مختلفة بمدينة ببا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشمل " 34 كيس شيبسي ، 5عبوات ولتر مشروبات، 15 عبوة عسل أسود، 12عبوة عجوه ، 2عبوة ذرة محمصة و4 أكياس فول سودانى و عبوة لانشون وعبوة بلح "وتم التحفظ على المضبوطات و تحرير محضر رقم 22733 جنح مركز شرطة ببا، لاحالته إلي النيابة.