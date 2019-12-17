سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة بني سويف تضبط كمية من الأغذية منتهية الصلاحية جنوب المحافظة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:55 م
صحة بني سويف تضبط كمية من الأغذية منتهية الصلاحية جنوب المحافظة المضبوطات
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبط فريق مراقبة الاغذية بإدارة مركز ومدينة ببا الصحية جنوب بني سويف، كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك في حملة بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتورة أمنية حسن مديرة الشؤون الوقائية بالمديرية

وأشار بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء إلى أن المواد الغذائية التي ضبطت داخل منشآت مختلفة بمدينة ببا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشمل " 34 كيس شيبسي ، 5عبوات ولتر  مشروبات،  15 عبوة عسل أسود، 12عبوة عجوه ، 2عبوة ذرة محمصة و4  أكياس فول سودانى و عبوة لانشون وعبوة بلح "وتم التحفظ على المضبوطات و تحرير محضر رقم 22733 جنح مركز شرطة ببا، لاحالته إلي النيابة.

 


بني سويف

صحه بني سويف

منتجات منتهيه الصلاحيه

مراقبه الاغذيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

السيسى: "أنا مسالم جدا.. ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس".. ويؤكد لشباب العالم: خلصنا شبكة الطرق اللى المفروض تخلص 2050..وفتاة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس على سؤالها حول الصراعات فى العالم (فيديو)

السيسى: "أنا مسالم جدا.. ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس".. ويؤكد لشباب العالم: خلصنا شبكة الطرق اللى المفروض تخلص 2050..وفتاة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس على سؤالها حول الصراعات فى العالم (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة