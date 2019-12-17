شرطة دبى تنجح فى القبض على رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية

كتب محمد تهامى زكى

نجحت شرطة دبى فى الإمارات، فى إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالمياً والمُدرجة على قوائم "الإنتربول"، الذى يُعد من أشد تلك العناصر خطورة لما هو منسوب له من اتهامات دعت السلطات الهولندية إلى وصفه بـ "المجرم الأخطر".

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضحت القيادة العامة لشرطة دبى أن المتهم يُدعى رضوان تاغى، 41 عاماً، وهو رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية، حيث صدرت بحقه مذكرات قبض دولية فى العام الماضى بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى أراضى الدولة منتحلاً هوية شخص آخر، وكان يقيم فى إحدى الفلل السكنية فى إمارة دبي، موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من الشرطة الهولندية والإنتربول.





وأشاد اللواء عبد الله خليفة المرى، القائد العام لشرطة دبى، بدور وحرفية فرق العمل فى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فى ضبط المتهم، والتعاون الفعّال بين شرطة دبى والسلطات الهولندية، مؤكداً أن شرطة دبى، والأجهزة المعنية تحت مظلة وزارة الداخلية، لديها من الإمكانات والقدرات ما يمكنها من كشف غموض أعقد القضايا ويعينها على إلقاء القبض على أخطر المجرمين، منوهاً أن الأجهزة الشرطية والأمنية فى دولة الإمارات تضم نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة ذات درجة رفيعة من الكفاءة تمكنها من كشف غموض أصعب القضايا.

وأكد المرى، أن شرطة دبى ومن خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية تترجم نهج دولة الإمارات فى التعاون المثمر الهادف لنشر الأمن والأمان على مستوى العالم والتصدى للجريمة فى كل مكان من خلال مد جسور التواصل الفعالة مع مختلفة أجهزة إنفاذ القانون على المستوى الدولى وفى مقدمتها منظمة الإنتربول، تأكيداً على الإسهام الإيجابى للدولة فى جعل العالم مكاناً ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان.



قائد شرطة دبى

وأوضح القائد العام لشرطة دبى، أن المشتبه فيه دخل الدولة عبر مطار دبى، مستخدماً وثائق رسمية من جواز سفر رسمى وتأشيرة سفر بهوية غير هويته، قادماً من هولندا، وتمكن من الدخول للدولة قبل التعميم عليه من قبل السلطات المعنية فى دولته، ويقيم فى إحدى المناطق السكنية فى دبى دون ممارسة أى نشاط اجرامى، وكان يستعين بمساعدين من عدة جنسيات مختلفة لتسيير أموره واحتياجاته الحياتية اليومية.

وأشار قائد شرطة دبى، إلى أن المتهم يحمل الجنسية الهولندية ويعتبر من أخطر المجرمين فى هولندا نظراً لخطورة الجرائم المنسوبة إليه والتى تتنوع بين جرائم القتل والإتجار فى المخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم "ملائكة الموت"، وهى كذلك من المنظمات الإجرامية الخطرة فى هولندا لاسيما لانخراطها فى مجال تجارة المخدرات، لافتاً سعادته إلى أن المتهم ارتكب جرائم عدة فى أوروبا وأفريقيا وتمكن من تفادى الأجهزة الأمنية، نظراً للجوئه لانتحال هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن أعين رجال الأمن.

من جانبه، وجّه إيريك أكيربوم، القائد العام للشرطة الهولندية، الشكر للسلطات المختصة فى الإمارات ولشرطة دبى لما قدمته من تعاون ولما قامت به من جهود فى تعقُّب المتهم والتى تكللت فى النهاية بالنجاح بإلقاء القبض على رضوان تاغى، الذى يعد أحد أخطر العناصر الإجرامية فى هولندا، مؤكداً أن تعاون شرطة دبى كان له عظيم الأثر فى تحقيق هذا الإنجاز الذى يأتى بمثابة نموذج يجسّد الأثر الإيجابى الكبير لتضافر جهود الأجهزة الشرطية فى مكافحة الجريمة المنظَّمة حول العالم.

وعن تفاصيل هذا التعاون، قال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فى شرطة دبى إن السلطات الهولندية طلبت المساعدة فى البحث والتحرى عن المذكور لاحتمال وجوده فى إمارة دبى أو فى الدول المجاورة، بينما كانت السلطات الهولندية تواجه صعوبة بالغة فى التوصل إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة فى إدارة المطلوبين للبحث والتحرى وجمع المعلومات ما قاد إلى تحديد مكان إقامة المتهم وإلقاء القبض عليه معترفاً بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.

وذكر العميد الجلاف، أن الصعوبة التى واجهتها السلطات الهولندية فى ضبط المتهم قادتها إلى رصد مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو للحصول على معلومات تؤدى إلى إلقاء القبض على المدعو رضوان تاغى لخطورته، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة المتهم إلى السلطات القضائية المعنيّة فى الدولة لاتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المُتبعة فى مثل هذه الحالات.