شرطة دبى ونظيرتها الفرنسية تنظمان دورة فى "الجرائم الإلكترونية"

وكالات

نظمت شرطة دبى، بالتعاون مع السفارة الفرنسية فى أبوظبي والشرطة الفرنسية دورة تحت عنوان "الجرائم الإلكترونية" بهدف صقل خبرات الموظفين العاملين فى مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، وتعزيز مهاراتهم وصولاً إلى أرقى الممارسات العالمية، وبما يحقق التوجه الاستراتيجى لشرطة دبى مدينة آمنة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الغماراتية، افتتح العقيد محمد عقيل أهلى، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحرى، الدورة، بحضور لوران كوزانى الملحق الإقليمي للأمن الداخلي لدى السفارة الفرنسية، والنقيب محمد سليمان الظنحاني، مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي بالوكالة، والنقيب عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الالكترونية، والمحاضرين الفرنسيين.

وقال العقيد محمد عقيل في كلمته ان الدورة تعكس حرص الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على مكافحة الجرائم الالكترونية من خلال إنفاذ القانون والعمل على الوقاية من هذه الجرائم، وتنفيذ الاستراتيجيات في مجال مكافحة جرائم الحاسوب فيما قال النقيب عبد الله الشحي إن الدورة تأتي ضمن دورات متتالية للاستفادة من الخبرات العالمية في ظل التطور المستمر للجريمة الالكترونية، والتي تتطلب رفع كفاءة الموظفين العاملين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية .