"شباب البيطريين" تنظم ملتقى لحديثى التخرج لمناقشة طرق إنشاء مشروعاتهم الخاصة

كتبت آية دعبس

تنظم لجنة الشباب، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، يوم الجمعة المقبل 20 ديسمبر الحالى، ملتقى "Click ... clock, vet time .. Great steps to your Private Business"، بمقر المركز العلمى للنقابة بالأزبكية.

وقال الدكتور محمد أشرف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الشباب، إن المُحاضر بالملتقى، هو الدكتور وسام البسيونى استشارى التخطيط الاستراتيجى، محاضر ومدرب معتمد من الاتحاد العربى لإعداد القادة والتدريب، موضحا أن محاضرته ستتناول كيفية تغيير الطبيب البيطرى لمساره الوظيفى، وإنشاء مشروعاتهم الخاصة وفق الخبرات الشخصية لكل طبيب بيطرى، والإمكانيات المُتاحة لهم.

وأوضح أن الملتقى تحت رعاية الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتورة إيمان بكر وكيل كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، لشئون التعليم والطلاب ووحدة دعم ومتابعة الخريجين الدكتور شريف معروف.