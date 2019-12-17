سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"شباب البيطريين" تنظم ملتقى لحديثى التخرج لمناقشة طرق إنشاء مشروعاتهم الخاصة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:00 ص
"شباب البيطريين" تنظم ملتقى لحديثى التخرج لمناقشة طرق إنشاء مشروعاتهم الخاصة الدكتور محمد أشرف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم لجنة الشباب، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، يوم الجمعة المقبل 20 ديسمبر الحالى، ملتقى "Click ... clock, vet time .. Great steps to your Private Business"، بمقر المركز العلمى للنقابة بالأزبكية.
 
وقال الدكتور محمد أشرف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الشباب، إن المُحاضر بالملتقى، هو الدكتور وسام البسيونى استشارى التخطيط الاستراتيجى، محاضر ومدرب معتمد من الاتحاد العربى لإعداد القادة والتدريب، موضحا أن محاضرته ستتناول كيفية تغيير الطبيب البيطرى لمساره الوظيفى، وإنشاء مشروعاتهم الخاصة وفق الخبرات الشخصية لكل طبيب بيطرى، والإمكانيات المُتاحة لهم. 
 
وأوضح أن الملتقى تحت رعاية الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتورة إيمان بكر وكيل كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، لشئون التعليم والطلاب ووحدة دعم ومتابعة الخريجين الدكتور شريف معروف.

نقابة البيطريين

نقابة الاطباء البيطريين

لجنة الشباب بنقابة البيطريين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اللجنة الاجتماعية بنقابة البيطريين تنظم رحلة عمرة لأعضائها بالتقسيط

الأحد، 08 ديسمبر 2019 03:36 م

نقابة البيطريين: فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى 22 ديسمبر الجارى

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 08:02 م

أمين نقابة البيطريين: اتجاه لزيادة معاشات اتحاد المهن الطبية لـ900 جنيه

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 05:26 م

نقابة البيطريين: الإنتهاء من تعديلات قانون مزاولة المهنة خلال شهر

الأحد، 01 ديسمبر 2019 03:00 ص

نقابة البيطريين تعقد دورة تدريبية مجانية لأعضائها للكشف على اللحوم

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 12:22 م

نقابة البيطريين تعقد دورة تدريبية فى سونار الحيوانات الأليفة.. 3 نوفمبر

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 12:43 م

نقابة البيطريين تعقد أول مسابقة ثقافية لأعضائها فى الرسم والقصة اليوم

السبت، 05 أكتوبر 2019 03:00 ص

نقابة البيطريين تطالب بمنع استيراد الحيوانات الأليفة إلا بعد تأكيد خلوها من الأمراض

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 04:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة