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شاهد..الحماية المدنية تجري بيان عملي أمام طلاب المدارس على إطفاء الحرائق

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:06 م
شاهد..الحماية المدنية تجري بيان عملي أمام طلاب المدارس على إطفاء الحرائق الحماية المدنية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت 

وزارة الداخلية

  تنظيم الزيارات لطلبة المدارس واستقبالهم بالمواقع الشرطية للتعريف بدورهم فى حفظ الأمن .

 

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الإجتماعى فى شتى المجالات وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس، لغرس السلوكيات الإيجابية لديهم سواء رفع الوعى المرورى والأمنى أو التعرف على كيفية تجنب أخطار الحرائق وأساليب التعامل معها، وذلك من خلال تنظيم زيارات للمدارس أو إستضافة طلبة المدارس بالمواقع الشرطية.. بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بتنظيم عدة زيارات لطلبة المدارس لمختلف المواقع الشرطية وإعداد زيارات لرجال الشرطة للتعريف بدورهم فى حفظ الأمن.

 

 


حرائق

الحماية المدنية

اطفاء الحرائق

طلاب المدارس

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