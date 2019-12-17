سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

س وج.. ما هى مشكلة بطانة الرحم المهاجرة وطرق علاجها؟

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:00 م
س وج.. ما هى مشكلة بطانة الرحم المهاجرة وطرق علاجها؟ حمل ـ أرشيفية
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بطانة الرحم المهاجرة تعد من الأمراض التي تتعرض لها النساء، وتكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتأخر الإنجاب، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر على طبيعة هذا المرض، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

ما هي بطانة الرحم المهاجرة؟
 

بطانة الرحم المهاجرة هي وجود خلايا مبطنة في الرحم أو خارجه أي في قناة فالوب أو في المبيضين، وتكون أكياس الدموية، وهي تعد من أبرز الأسباب المؤدية لتأخر الإنجاب عند النساء.

بطانة الرحم المهاجرة
بطانة الرحم المهاجرة

 

ما هي علامات الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة؟
 

هناك العديد من العلامات التي توضح حقيقة الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، ومنها:

- تأخر الحمل يعد من أهم العلامات.

-عند نزول الدورة الشهرية يصاحب هذا الموضوع  ألم غير محتمل.

-تتعرض النساء في هذه الفترة إلي الإصابة بألم شديد عند ممارسة العلاقة الجنسية.


اسباب بطانة الرحم المهاجرة
اسباب بطانة الرحم المهاجرة

 

ما هى طرق تشخيص بطانة الرحم المهاجرة؟
 

الطبيب هو من يحدد طرق الكشف واكتشاف بطانة الرحم المهاجرة، ومنها:

- السونار.

- الرنين المغناطيسى.

- منظار الرحم.

ما هى أسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة؟
 

أسباب عديدة تزيد من فرص الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، ومنها الإصابة بخلل جيني أو مناعي،  كما أن التعرض لخلل في الشرايين أو الأوردة المتواجدة في الرحم، وكثرة التعرض للعمليات الجراحية.

ما هو علاج بطانة الرحم المهاجرة؟
 

يحدد الطبيب طبيعية علاج بطانة الرحم المهاجرة، وهذا الأمر يتم عن طريق  استخدام أقراص منع الحمل لفترة يحدده الطبيب للقضاء على هذه المشكلة.

 


بطانة الرحم المهاجرة

اسباب بطانة الرحم المهاجرة

علاج بطانة الرحم المهاجرة

تشخيص بطانة الرحم المهاجرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بطانة الرحم المهاجرة مرض يسبب العقم.. والحل فى الرياضة

الأحد، 22 سبتمبر 2019 04:00 م

بطانة الرحم المهاجرة قد تكون السبب وراء ألم أسفل الظهر المستمر

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:30 م

اعرفى يعنى إيه بطانة الرحم المهاجرة وأعراضها المختلفة

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:00 ص

علاج بطانة الرحم المهاجرة بطرق عديدة منها الجراحة والأدوية الهرمونية

الخميس، 27 ديسمبر 2018 01:00 ص

كل ما تريد معرفته عن بطانة الرحم المهاجرة مع الدكتور شريف باشا

الخميس، 20 ديسمبر 2018 07:00 م

4 علامات تكشف إصابتك ببطانة الرحم المهاجرة

الأربعاء، 04 أبريل 2018 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

السيسى: "أنا مسالم جدا.. ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس".. ويؤكد لشباب العالم: خلصنا شبكة الطرق اللى المفروض تخلص 2050..وفتاة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس على سؤالها حول الصراعات فى العالم (فيديو)

السيسى: "أنا مسالم جدا.. ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس".. ويؤكد لشباب العالم: خلصنا شبكة الطرق اللى المفروض تخلص 2050..وفتاة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس على سؤالها حول الصراعات فى العالم (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة