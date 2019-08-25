بطانة الرحم المهاجرة قد تكون السبب وراء ألم أسفل الظهر المستمر

كتبت فاطمة خليل

آلام أسفل الظهر من أكثر الآلام الشائعة التى تصيب كثير من الأشخاص، وقد تصاب كثير من النساء بالحيرة حول سبب ألم أسفل الظهر، خاصة إذا استمر هذا الألم لفترة طويلة قد تصل لأكثر من 6 أشهر، حيث ذكر موقع "web md" أن بطانة الرحم المهاجرة قد تكون السبب وراء ألم أسفل الظهر عند بعض النساء.

و بطانة الرحم المهاجرة، من المشاكل المرضية التى تصيب كثير من النساء، حيث تنمو الخلايا التي عادةً ما تصطف داخل الرحم (بطانة الرحم) بشكل غير مناسب خارجًا على أعضاء مثل المبايض أو المثانة أو المستقيم.



الم الظهر

وألم أسفل الظهر من بين أعراض بطانة الرحم المهاجرة، ومن أعراض هذا المرض أيضاً:

-ألم الحوض أو تشنجات قبل أو أثناء الدورة الشهرية.

-ألم عند الإباضة.

-حركات الأمعاء المؤلمة.

-نزيف مستقيمي خلال دورتك الشهرية

-ألم عند التبول

-آلام أسفل الظهر

-مشاكل العقم والانجاب.

- الانتفاخ في البطن.

لا يعرف الباحثون لماذا أو كيف يصل نسيج بطانة الرحم إلى أجزاء أخرى من الجسم، لكن قد يحدث هذا المرض بسبب الوراثة أو لأسباب أخرى، فهو يحدث في كثير من الأحيان في النساء اللائي لديهن دورات شهرية قصيرة أو تدفق أطول من المعتاد.