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سمر بمحكمة الأسرة طوخ: زوجى حرمنى من طفلى بعد طلبى الطلاق

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:00 ص
سمر بمحكمة الأسرة طوخ: زوجى حرمنى من طفلى بعد طلبى الطلاق محكمة الأسرة
القليوبية – فريق المحافظات

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تقدمت ربة منزل تدعى سمر م لمحكمة الأسرة بطوخ، بطلب الطلاق من زوجها العربى، حيث إنها اكتشفت زواجه من سيدة أخرى دون علمها.

وقالت سمر فى فحوى دعواها، إنها تقيم بإحدى قرى التابعة لمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، والدى زوجنى لرجل عربى مقيم بإحدى الدول العربية، وذهبت معه للعيش خارج البلاد.

وأضافت سمر، زوجى كان يعاملنى فى بداية الزواج معاملة حسنة ولا يتأخر على بشىء أطلبه، حتى مرت الأيام، وأنجبت طفلى الأول وبعد مرور عامين على ولادتى، فوجئت بزوجى يأتى بزوجة أخرى للمنزل، وعندما قمت بالشجار معه وطلبت الطلاق قام بطردى وحرمنى طفلى، وعدت لمنزلى ولذلك تقدمت بطلب طلاق وأخذ حقوقى منه وأخذ طفلى لأنه فى حضانتى.


أمن القليوبية

محكمة الاسرة

طوخ

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