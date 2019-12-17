سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط صاحب شركة يبيع مواد غذائية مجهولة المصدر فى المرج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:35 م
سقوط صاحب شركة يبيع مواد غذائية مجهولة المصدر فى المرج حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على صاحب شركة تعبئة مواد غذائية مجهولة المصدر فى المرج، وحرر محضر بالواقعة

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، بضبط " ي. إ. م" 28 سنة مسئول عن شركه لتعبئه وتوزيع المواد الغذائية فى المرج، لإدارته الشركة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة، بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد إعادة تعبئتها مستخدما ًعلامات تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة

 

وعثر بداخل الشركة "15.120 ألف عبوة مواد غذائية (كورنو، اوستيكا، سودانى محمص، جينجر )، 2.850 طن سلع غذائية ( روستيكا، كورنو، فول سودانى )، 7 ماكينات تعبئة، كمية كبيرة من الكراتين الفارغة)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها

 

وبمواجهته اعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق

 


مباحث القاهرة

شركة مواد غذائية

المرج

تحقيق ارباح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة