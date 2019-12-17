زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شرق إندونيسيا

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء منطقة (موكوموكو) بمقاطعة (بنجكولو) فى شرق إندونيسيا، لكنه لم يتسبب فى حدوث أمواج مد عاتية (تسونامى).



ونقلت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية عن هيئة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء القول إن مركز الزلزال كان على بعد 51 كم جنوب غرب موكوموكو على عمق 30 كيلومتراً.



وشعر سكان مناطق موكوموكو وبادانج وباينان وكيباهيانج وبنجكولو كيرينسى ، وبادانج بانجانج بهذه الهزة الأرضية.

ولم ترد تقارير حتى الآن بشأن عدد الإصابات أو الوفيات.