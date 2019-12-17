روسيا والصين تدعوان إلى استئناف المفاوضات السداسية حول كوريا الشمالية

كتب محمد تهامى زكى

أعدت روسيا والصين، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولى، دعتا فيه إلى استئناف المفاوضات السداسية حول القضية النووية لكوريا الشمالية بأسرع ما يمكن.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، يدعو مشروع القرار الروسى الصينى، إلى استئناف المفاوضات السداسية أو إعادة إطلاق المشاورات متعددة الأطراف ضمن أى إطار مماثل بهدف المساهمة فى التسوية الشاملة عبر الحوار.

ويهدف مشروع القرار أيضا، إلى تخفيض التوتر فى شبه الجزيرة الكورية وخارجها والمساهمة فى التعايش السلمى والتعاون متبادل المنفعة فى منطقة شمال شرقى آسيا.

كما دعت روسيا والصين إلى تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

يشار أن المفاوضات السداسية حول القضية النووية لكوريا الشمالية، كانت تجرى خلال الفترة بين 2003 و2009 بمشاركة كل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وروسيا والصين والولايات المتحدة واليابان.