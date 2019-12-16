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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية: نقوم بتحليل اختبارات كوريا الشمالية النووية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:37 ص
كوريا الجنوبية: نقوم بتحليل اختبارات كوريا الشمالية النووية زعيما الكوريتين
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن سلطات الاستخبارات لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقوم حاليا بالتحليل الدقيق للوضع الحالى فيما يتعلق بـ "اختبار حاسم لكوريا الشمالية".
صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة تشوي هيون-سو في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.
كانت كوريا الشمالية قد أعلنت أمس الأول السبت أنها أجرت اختبارا حاسما آخر في دونج تشانج-ري في إقليم بيونج إن الشمالي في يوم 13 ديسمبر الجاري.
وفي هذا، قال تشوي:" إن عمليات التتبع والمراقبة تجري حاليا على المناطق الرئيسية في كوريا الشمالية، بما فيها دونج تشانج-ري، بالتعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".
ونفى صحة التقارير الإعلامية حول خطة السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية لإجراء تدريب ميداني مشترك في خلال شهر مارس القادم.
وتابع المسؤول الكوري في هذا الشأن:" أن السلطات العسكرية لم تنظر في إجراء تدريب ميداني مشترك"...مؤكدا أنها تتمسك بالموقف المتمثل في إجراء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على نطاق أصغر من أجل دعم الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي.


كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

اختبارات كوريا الشمالية النووية

الاستخبارات الكورية

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