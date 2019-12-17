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فريق الغطاسين بمياه الأقصر يجرون الصيانة الدورية وتطهير المحطات.. صور

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:00 ص
فريق الغطاسين بمياه الأقصر يجرون الصيانة الدورية وتطهير المحطات.. صور
الأقصر – أحمد مرعى

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انطلق فريق الغطاسين على مدار الـ24 ساعة الماضية فى أعمال تطهير مآخذ محطة أرمنت الحيط النقالى، وإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أرمنت الكبرى، وذلك ضمن توجيهات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بضرورة إجراء كافة الصيانات الدورية والطارئة بكافة محطات المياه بالمحافظة والتى تستمر عدة أيام لخدمة المواطنين.

وقام فريق الغطس بإدارة مياه أرمنت بإشراف المهندس علاء محمد برعى مدير عام الإدارة، بإجراءات أعمال التطهير والصيانة لمآخذ مياه محطة أرمنت الحيط النقالى، وذلك فور الإخطار بوجود جزيرة عالقة بالمآخذ، حيث أنها تعيق عمل المحطة وتعطيل طلمبات سحب المياه من النيل، وعلى الفور تم تحرك فريق الصيانه وفريق الغطس حيث تم التخلص من هذه الجزيرة، وقاموا أيضاً بعمل صيانة شاملة والتأكد من عمل المحطة بكامل طاقتها وبالمستوى المطلوب.

ويقول اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه ضمن عمليات إجراء كافة الصيانات الدورية لمحطات المياه الخاصة بجميع الإدارات بمحافظة الأقصر، قام فريق الصيانة بمحطة مياه أرمنت الكبرى بالتعاون مع فريق الغطس التابع للشركة، بتغيير 2 فانوس مياه الخاص بمأخذ المحطة الكبرى بمدينة أرمنت، والذى يبلغ قطره 800 مم ويصل إلى عمق 6 أمتار تحت سطح الماء، حيث تمت الإعمال بإشراف المهندس علاء محمد برعى مدير عام إدارة مياه أرمنت ومهندس أحمد الأمير فراج مدير محطة مياه أرمنت الكبرى.

 

فريق الغطاسين بشركة مياه الأقصر يجرون الصيانة الدورية والتطهير بمأخذ محطة أرمنت (1)
فريق الغطاسين بشركة مياه الأقصر يجرون الصيانة الدورية والتطهير بمأخذ محطة أرمنت (1)

 

فريق الغطاسين بشركة مياه الأقصر يجرون الصيانة الدورية والتطهير بمأخذ محطة أرمنت (2)
فريق الغطاسين بشركة مياه الأقصر يجرون الصيانة الدورية والتطهير بمأخذ محطة أرمنت (2)

 

فريق الغطاسين بشركة مياه الأقصر يجرون الصيانة الدورية والتطهير بمأخذ محطة أرمنت (4)
فريق الغطاسين بشركة مياه الأقصر يجرون الصيانة الدورية والتطهير بمأخذ محطة أرمنت (4)

 

فريق الغطاسين بشركة مياه الأقصر يجرون الصيانة الدورية والتطهير بمأخذ محطة أرمنت (3)
فريق الغطاسين بشركة مياه الأقصر يجرون الصيانة الدورية والتطهير بمأخذ محطة أرمنت (3)

 

فريق الغطاسين بشركة مياه الأقصر يجرون الصيانة الدورية والتطهير بمأخذ محطة أرمنت (5)
فريق الغطاسين بشركة مياه الأقصر يجرون الصيانة الدورية والتطهير بمأخذ محطة أرمنت (5)

 


الاقصر

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