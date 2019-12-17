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رئيس جامعة كفر الشيخ: منتدى شباب العالم تم بشكل أكثر من رائع وله صدى عالمى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:39 م
رئيس جامعة كفر الشيخ: منتدى شباب العالم تم بشكل أكثر من رائع وله صدى عالمى رئيس جامعة كفر الشيخ خلال مشاركته بمنتدى شاب العالم
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أشاد الدكتورعبد الرازق دسوقى ،رئيس جامعة كفرالشيخ ،باستعداد وتنفيذ منتدى شباب العالم 2019 فى شرم الشيخ والذى تم بشكل أكثر من رائع و له صدى عالمى و تأثير كبير وواعد على مستوى العالم حيث إنه  شهادة دولية على مكانة قوة  مصر العظيمة بتاريخها وقياداتها وشبابها .

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات "منتدى شباب العالم " فى نسخته الثالثة فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 م الحالى فى المركز الدولى للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمشاركة 7500 من شباب العالم.

وأضاف بأن هذا التجمع الشبابى من دول العالم كافة  فرصة كبيرة للتعارف  وتبادل المعلومات والرؤى والطموحات والأفكار متمنياً النجاح والتوفيق والاستفادة من محاور النقاش التى يتناولها المنتدى فى جلساته المتعددة.

وأكد رئيس الجامعة على  اهتمام القيادة السياسية بالشباب لتأهيلهم وإعدادهم لقيادة مصر المستقبل وقال أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قائدا أعطى القدوة و المثل فى الحوار والاستماع إلى آراء وأفكار ومقترحات الشباب مشيرا إلى وعى وثقافة ونضج شباب مصرالذى أكد قدرته على الابتكار والإبداع فى مختلف المجالات محليا ودوليا .

وأضاف دسوقي، بأن أهمية المنتدى أنها أوضحت ونقلت الصورة الحقيقية عن مصر بلد الأمن والأمان  ،مشيرا إلى حرص الجامعة على مشاركة طلابها فى الملتقيات الشبابية والمؤتمرات التى تهدف إلى إعدادهم وإكسابهم مهارات القيادة  لتمكينهم .

وأوضح رئيس الجامعة أن المنتدى تناول تطوير حلول مبتكرة لذوى الإعاقة وتبادل الأفكار والخبرات لرواد الأعمال من الشباب و مناقشة حول قضايا الأمن الغذائى والبيئة والمناخ والذكاء الاصطناعى وتمكين المرأة بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

وأشاد دسوقى بالمنتدى لمساهمته بشكل كبير فى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن مصر موضحا أن هدف المؤتمر نشر الوعى والفكر وتعزيز ثقافة السلام للتعايش وقبول الآخر وتعظيم التعاون بين قيادات الدولة والشباب  .

وشدد  رئيس جامعة كفرالشيخ على حرص إدارة الجامعة على مشاركة طلابها فى الملتقيات الشبابية والمؤتمرات الهادفة إلى تمكينهم و إعدادهم وإكسابهم مهارات القيادة، مؤكداً خلال لقائه الطالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة محمد التهامى ،  والمهندسة ايمان كلبوش أول رئيس اتحاد طلاب من الطالبات لجامعة مصرية ممثلى طلاب وخريجى الجامعة فى منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة 14 - 17 ديسمبر الحالى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية وتمثيلهم المشرف للجامعة.

وهنأ دسوقى ،طلاب وخريجى الجامعة على  مشاركتهم فى منتدى شباب العالم ، والذين أعربوا من جانبهم عن سعادتهم بالمشاركة فى هذا التجمع الشبابى العالمى بنسخته الثالثة بوصفه فرصة كبيرة للتعارف وتبادل المعلومات والأفكار.

وأكد  الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ أن منتدى شباب العالم يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب لإعداد صف ثان وكوادر جديدة من خلال تأهيلهم وإعدادهم للخروج من الإطار النظرى إلى الواقع التطبيقي.

وأشار دسوقى خلال لقائه نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بالجامعة الدكتور حسام فوزى إلى أن  حركة المحافظين الأخيرة والتى اشتملت على  تمثيل الشباب والمرأة ، موضحا أن اختيار الشباب  فيها أحد أهم النتائج الإيجابية  للمؤتمرات الشبابية التى  يحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى  والتى تتسق مع  تحقيق الرؤية الطموحة 2030 التى تصب  فى مصلحة الوطن والمواطن وتواكب المتغيرات الدولية ،وعبر عن شكره للقيادة السياسية على اختيار الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بالجامعة الدكتور حسام فوزى أحد أبناء الجامعة فى حركة المحافظين الأخيرة .

 

 


كفر الشيخ

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رئيس جامعة كفر الشيخ

منتدى شباب العالم

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