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جامعة كفر الشيخ تحيل شركتى الأمن والنظافة للتحقيق بسبب وجود بطة بقسم التوليد

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:48 م
جامعة كفر الشيخ تحيل شركتى الأمن والنظافة للتحقيق بسبب وجود بطة بقسم التوليد تجول بطة داخل قسم النساء والتوليد
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قرر الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إحالة شركتى الأمن والنظافة بالجامعة للتحقيق على خلفية انتشار صورة "بطة" بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، على صفحات التواصل الاجتماعى.

كما استغنت شركة النظافة بالمستشفى الجامعى عن عاملة النظافة "زينات ،م،ع"، بعد اكتشاف أنها صاحبة "البطة" بعد وضها داخل كرتونة ودخلت بها من باب الجامعة لتبيعها لإحدى زميلاتها، ولكن البطة خرجت من الكرتونة بإحدى الحجرات الخاصة بالعمال لتظهر بقسم النساء والتوليد، مما دفع أحد زوار المرضى لالتقاط صور البطة وهى تتجول داخل الطرقة، وتم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعى .

وأكد مصطفى رزق، أمين عام جامعة كفر الشيخ، لـ "اليوم السابع"، أنه عقب تداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعى صور لـ"بطة" بإحدى طرقات المستشفى الجامعى، تم تفريغ الكاميرات للتوصل إلى حقيقة الصورة، تبين أن " زينات ،م،ع" إحدى العاملات بالمستشفى أحضرتها وخبأتها في كرتونة، لتبيعها لإحدى زميلاتها، فوقعت منها على الأرض فقام أحد الأشخاص بتصويرها، والعاملة تابعة لشركة نظافة خاصة مسند لها عملية نظافة المستشفى، واستغنت عنها الشركة، كما تم تحويل شركة النظافة وشركة الأمن للتحقيق.

وقال الدكتور محمد عبد العال عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، إن مستشفى كفر الشيخ الجامعى واحد من أفضل المستشفيات الجامعية التى تقدم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفى تم تصميمه وفقًا لأحدث المواصفات القياسية وتجهيزه بأفضل وأحدث التجهيزات الطبية لتقديم أفضل سبل الراحة والعلاج لأبناء المحافظة.

وأضاف عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، إلى أن المستشفى الجامعى لا يدخر جهدًا فى تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وأن هذا الصرح الطبى يقوم بإجراء العمليات الجراحية المتقدمة يوميًا بمعدلات تفوق كبرى المستشفيات، رغم ضعف الميزانية المخصصة له، مطالبًا أبناء المحافظة بدعم المستشفى الجامعى والتبرع له.

وطالب عميد كلية الطب، وسائل الإعلام بتسليط الضوء على الإيجابيات والنقاط المضيئة وزيارة المستشفى الجامعى على أرض الواقع ورصد الخدمات العلاجية والطبية التى يقدمها لقطاع عريض في إقليم الدلتا ويساهم فى رفع كفاءة المنظومة الطبية بمحافظة كفر الشيخ، ويخفف الضغط عن المستشفيات الجامعية المجاورة التى كان يذهب إليها مواطنو المحافظة فى السابق قبل إنشاء هذا الصرح الطبى العملاق.

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك “، صور لبطة تتجول داخل مستشفى كفر الشيخ الجامعى، وجاءت التعليقات ساخرة عن تجولها داخل أرجاء المستشفى بالقرب من قسم النساء والتوليد.

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تجول بطة داخل قسم النساء والتوليد
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تجول بطة داخل قسم النساء والتوليد
 
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تجول بطة داخل قسم النساء والتوليد
 

 

 

 


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