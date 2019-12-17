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دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:10 م
دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام" دانى ألفيس وزوجته
كتبت مريم بدر الدين

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شارك النجم البرازيلي داني ألفيس مدافع ساو باولو، متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بمجموعة جديدة من صور زيارته للأهرامات، مع زوجته الموديل خوانا سانز.
 
 
كما نشر صورة له من داخل الفندق المواجه للأهرامات، معلقا:"أحب هذا المكان"، ونشرت "سانز" صوراً لها على حسابها وهى فى منطقة الأهرامات وأبوالهول.
 
 
وقال ألفيس فى تصريحات له تعليقاً على زيارته السياحية لمصر: هذه الزيارة من أفضل الزيارات بالمقارنة بباقى الزيارات، لأني دائماً مقتنع بأن تلك المنطقة تتمتع بطبيعة خاصة نظراً لما تحتويه من معالم تاريخية مميزة عن باقي المناطق في العالم، دائماً كنت أحلم بتلك الرحلة مع زوجتي وخططنا لها منذ فترة طويلة.
 
الأهرامات
الأهرامات

دانى ألفيس فى الأهرامات
دانى ألفيس فى الأهرامات

دانى ألفيس
دانى ألفيس

زوجة دانى ألفيس
زوجة دانى ألفيس

 


دانى الفيس

الاهرامات

خوانا سانز

زيارة دانى ألفيس

اليوم السابع بلس

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