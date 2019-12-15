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صور.. دانى ألفيس وزوجته عارضة الأزياء جوانا سنن يصلان القاهرة فى جولة سياحية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:58 م
صور.. دانى ألفيس وزوجته عارضة الأزياء جوانا سنن يصلان القاهرة فى جولة سياحية ألفيس لحظة وصوله المطار
كتب أحمد مصطفى

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وصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم الأحد، قادما من برشلونةً دانى الفيس لاعب كرة القدم البرازيلي الحاصل على أكبرعدد بطولات في التاريخ لزيارة مصر، وتلبية للدعوة سيقوم اللاعب الدولي بزيارة القاهرة، بصحبة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، حيث سيقوم بزيارة عدة مناطق أثرية وسياحية فى العاصمة.

وتعتبر الزيارة هي الثانية للاعب البرازيلي فى مصر، حيث قام بزيارة مصر منذ عدة سنوات مع منتخب السامبا بكأس العالم للشباب، والذى تم تنفيذ أحداثه فى مصر فى ذلك الوقت، وفازت البرازيل به.

يعتبر ألفيش أكثر لاعب متوج بالبطولات على الإطلاق وله تاريخ طويل في كرة القدم دوليا، حيث بدأ رحلته منذ شبابه، واستمر حتى اليوم كأحد أقوى اللاعبين في العالم.

 

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دانى الفيس

كرة قدم

البرازيلى

مطار القاهرة

جولة سياحية

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