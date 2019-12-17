حجز عامل وابنه بتهمة التنقيب عن الآثار فى التبين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة التبين، بحجز عامل ونجله 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام شخصان بالتنقيب عن الآثار بعقار مساكن المرازيق.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كلا من" ا. ع"، 49 سنة، عامل بشركة ومقيم محل البلاغ " مالك العقار "،ونجلة "ا. ا"، 21 سنة، طالب اثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الاول وعثر بداخله على اثار لحفرة قطرها 2 متر " تم ردمها " وأدوات تنقيب عبارة عن 3 قواديس من الحديد، 2 سلم خشبى، كوريك، 2 جردل، 3 جركن بلاستيك، جنش حديدى معلق بالسقف، بعض القطع والعروق الخشبية، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.