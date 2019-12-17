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القبض على عامل ونجله لتنقيبهما عن الآثار بمنطقة التبين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:59 م
القبض على عامل ونجله لتنقيبهما عن الآثار بمنطقة التبين جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن القبض على عامل ونجله، لاتهمهما ب التنقيب عن الآثار بالتبين، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام شخصان بالتنقيب عن الآثار بعقار مساكن المرازيق.
 
انتقلت قوة من وحدة مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كلا من" ا. ع" ،  49 سنة، عامل بشركة ومقيم محل البلاغ  " مالك العقار " ،ونجلة  "ا. ا" ،  21 سنة، طالب اثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الاول وعثر بداخله على اثار لحفرة قطرها   2 متر  " تم ردمها " وأدوات تنقيب عبارة عن 3 قواديس من الحديد ، 2 سلم خشبي ،كوريك ، 2 جردل ، 3 جركن بلاستيك ، جنش حديدي معلق بالسقف ، بعض القطع والعروق الخشبية، وتحرر المحضر اللازم ، والعرض علي النيابة العامة.
 
 

مباحث القاهرة

اثار

التبين

الاتجار بالاثار

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