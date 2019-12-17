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حجز صاحب شركة بتهمة تعبئة مواد غذائية مجهولة المصدر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:29 م
حجز صاحب شركة بتهمة تعبئة مواد غذائية مجهولة المصدر محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المرج ،بحجز صاحب شركة تعبئة مواد غذائية مجهولة المصدر فى المرج، على ذمة تحريات المباحث . 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، بضبط " ي. إ. م" 28 سنة مسئول عن شركه لتعبئه وتوزيع المواد الغذائية فى المرج، لإدارته الشركة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة، بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد إعادة تعبئتها مستخدما ًعلامات تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
وعثر بداخل الشركة "15.120 ألف عبوة مواد غذائية (كورنو، اوستيكا، سودانى محمص، جينجر )، 2.850 طن سلع غذائية (روستيكا، كورنو، فول سودانى)، 7 ماكينات تعبئة، كمية كبيرة من الكراتين الفارغة)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. 
 
وبمواجهته اعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

المرج

نيابة المرج

قسم المرج

عقوبة الغش التجاري

الغش التجاري

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