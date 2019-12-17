حبس 4 عاطلين شكلوا عصابة لسرقة السيارات ومساومة أصحابها على إعادتها بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 4 عاطلين، لاتهامهم ب سرقة السيارات ، ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل الحصول على فدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تكوين 4 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات الملاكى ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل الحصول على مبالغ مالية.

بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهم، وبحوزة اثنين منهم مبلغ مالى، وسلاح أبيض، 11 هاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب حادثين بذات الأسلوب بدائرتى قسمى شرطة ("أول الشيخ زايد بالجيزة" - "مصر الجديدة بالقاهرة") وتم بإرشادهم ضبط السيارتين وسيارة أُخرى ملاكى "جارى فحصها".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.