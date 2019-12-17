حبس متسول قتل باحث قانونى بسبب خلافات بينهما فى المعادى

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس متسول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل باحث قانونى وسرقته بسبب خلافات بينهما، بدائرة قسم المعادى.

واعترف المتهم أمام النيابة بأنه تشاجر مع المجنى عليه يوم الواقعة، بسبب خلافات مالية بينهما بسبب علاقة شذوذ، فاستل سكينا وطعنه فى الجنب وترك السكين داخل جسده، ثم سرق هاتفه و"ريسيڤر" وبعض الأموال.

وأضاف المتهم فى أقواله إن المجنى عليه تعرف عليه فى الشارع واتفق معه على ممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية، لكنهما اختلفا بعد ذلك ورفض المجنى عليه إعطاءه أموالا كان بحاجه لها، فقرر سرقته.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المجنى عليه "أحمد. ش" توفى متأثرا بإصابته بجرح طعنى فى البطن، داخل أحد المستشفيات فى المعادى، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير بها، والاستعلام عن أهلية المتوفى والتصريح بدفنه، عقب ذلك، وطلبت من رجال المباحث استكمال تحرياتهم حول الواقعة.