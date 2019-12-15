تجديد حبس عاطل بتهمة قتل متسول لسرقته فى المطرية 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل زميله طعنا بالسكين، بسبب سرقته 250 جنيها من حصيلة تسوله بالمطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود إشارة لقسم شرطة المطرية من مستشفى المطرية التعليمى يفيد استقباله جثة لذكر "مجهول الهوية " وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالفخذ الأيمن.

بالانتقال والفحص تبين وصول المجنى عليه للمستشفى عقب نقله بمعرفة الأهالى من ميدان المطرية، بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى هوية المجنى عليه وتبين أنه "و ا"، 41 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم 7055 لسنة 2017م مصر الجديدة "سرقة متجر".

بتكثيف التحريات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م ت"، 47 سنة، عاطل، ومسجل خطر مخدرات تحت رقم 13147 فئة "ب" المطرية والسابق اتهامه فى 21 قضية آخرها 21946 لسنة 2016م المطرية "سرقة متجر".

بإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض " سكين مدممة " والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واقر بأنه منذ نحو أسبوع وحال نومه بحديقة ميدان المطرية ـ دائرة القسم غافله المجنى عليه واستولى منه على حقيبة بداخلها 250 جنيه " حصيلة تسوله بالطريق العام " ولاذ بالفرار، مما أثار حفيظته فعقد العزم على الانتقام منه، وحال علمه بتواجده بالحديقة المشار إليها أعد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وعاجله بطعنة نافذة، محدثا إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

وأيدت الواقعة بشهادة "ك ع"، 42 سنة، بائع شاى بالميدان، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.