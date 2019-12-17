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حبس سائقين بتهمة سرقة سيارة فى المرج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:54 م
حبس سائقين بتهمة سرقة سيارة فى المرج كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المرج، بحبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة سيارة .

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء مرور قوة من قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات فى المرج، تمكنوا من ضبط كلا من" أ. ص"، 45 سنة، سائق و" أ. ف"، 32 سنة، سائق، أثناء استقلالهما سيارة موديل 2015م بيضاء اللون مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام 114902 ملاكى بنى سويف.

 

وبالكشف الفنى على اللوحات، تبين أنها خاصة بسيارة أخرى موديل 2015م بيضاء اللون تابعة لوحدة مرور ببا / بنى سويف ومقيدة باسم / ح س ع بالكشف الفنى برقمى الشاسيه والموتور، تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام هـ ب 2825 موديل 2015م بيضاء اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7281 لسنة 2018م جنح قسم أول اكتوبر بلاغ أحمد ى، 36 سنة.

 

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر / جيزة بأسلوب " المفتاح المصطنع " وقيامهما بتغيير لونها بقصد التصرف فيها بالبيع باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


المرج مباحث القاهرة جريمة سرقة سرقة سيارات فى المرج

المرج مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة سيارات فى المرج

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